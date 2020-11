Claudia López culpa a bandas de reclutar inmigrantes venezolanos para robar en TransMilenio

La mandataria aseguró que la mitad de los robos en el sistema son realizados por inmigrantes venezolanos, que estarían siendo controlados por bandas transnacionales.

Los casos de robos en el sistema TransMilenio se han magnificado ante la muerte el pasado jueves de Oswaldo Muñoz. El mesero de 45 años de edad fue asesinado por tres hombres que le robaron el celular. Esto causó fuerte repudio y críticas a la alcaldesa Claudia López, ante un percibido deterioro de la seguridad en el sistema.

La mandataria, en una de sus jornadas "Despachando" desde la Secretaría de Salud, destacó la participación de inmigrantes venezolanos en estos robos.

Según López, en un reciente consejo de seguridad se reveló que el 20% de los robos en Bogotá son realizados por personas de ciudadanía venezolana. En TransMilenio, esta cifra aumentaría a un 48%.

Aún así, la mandataria aseguró que esto no es responsabilidad únicamente de la comunidad extranjera. López afirmó que hay "tanto bandas colombianas como bandas de crimen organizado venezolanas" reclutando a los inmigrantes.

La alcaldesa afirmó que, al tratarse de inmigrantes venezolanos indocumentados e ilegales, "tienen un plus" para las bandas. "No pueden ser judicializados así sean capturados en flagrancia, porque no tienen papeles. Las organizaciones criminales, las venezolanas y las colombianas, lo saben".

Así, la mandataria matizó la posibilidad de que se considere que los inmigrantes sean más proclives a cometer delitos. "Ahí lo que hay es un incentivo perverso de estructuras criminales, tanto colombianas como venezolanas, de focalizar el reclutamiento de inmigrantes con experiencia criminal".

Según Migración Colombia, solo el 2,7% de los detenidos en Colombia son extranjeros, y el 1,5% son de origen venezolano.

