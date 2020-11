La luchadora y medallista olímpica Jackeline Rentería es una de las víctimas más recientes de la inseguridad en Cali. A través de un video publicado en su cuenta de Facebook contó el angustiante momento que vivió el pasado martes 3 de noviembre en Cali.

Según la deportista, iba con su esposo y su bebé en un carro cuando tres jóvenes en motocicleta aparecieron a los costados.

"Venían con armas de fuego, se acercaron a nosotros por las ventanillas. Yo cargaba a mi hija, que tiene solo 20 meses. Tuve muchísimo temor. A mi esposo le arrebataron la cadena, nos quitaron los celulares, el reloj… Sentir esa arma sobre nosotras fue increíble", dijo la mujer en el video.

El atraco ocurrió sobre la carrera 44 y cerca de la calle 5, en el sur de la ciudad. Después del angustiante incidente, Rentería hizo un llamado a los jóvenes para que ocupen su tiempo en actividades que no les hagan daño a las demás personas.

"Les hago un llamado de atención a los jóvenes, que por favor no pierdan el tiempo de esta manera, que no sigan causando daño, no es solo lo material sino aquello que nos pueden arrebatar. No tuvimos ningún tipo de herida, pero duele saber que en nuestro país hay muchas oportunidades, que los escenarios deportivos están prestos para que ustedes sean mejores personas, y que a diferencia de eso solamente se ocupen en quitarles las cosas a las personas que han trabajado para conseguirlas, que tras de eso nos amedrenten con armas de fuego, y más teniendo una bebé en los brazos", agregó la luchadora.

De acuerdo con el observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Cali, entre el 1 de enero y el 29 de octubre de 2020 se han denunciado 17.407 hurtos en la ciudad. La mayoría se han cometido bajo la modalidad de atraco.

Reconocida deportista fue víctima de hurto mientras estaba con su bebé

Más noticias de Colombia y el mundo, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.