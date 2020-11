Con múltiples fracturas terminó una mujer tras golpiza de su esposo

Una mujer identificada como Yulieth Vanessa Calderón Cantillo, de 26 años de edad, denunció que fue golpeada brutalmente por su pareja en el corregimiento de Guacoche, jurisdicción de Valledupar, en Cesar.

La agresión ocurrió la noche del domingo, cuando Calderón estaba reunida, en un local del corregimiento, con su esposo. “Él dice que supuestamente ella le estaba faltando el respeto y que estaba hablando con otro, esa es su versión pero no hay motivo para que un hombre llegue a esos extremos de golpear a una mujer tan bruscamente”, dijo Encarnación Cantillo, madre de la afectada al diario El Pilón.

La mujer en medio de la golpiza quedó desmayada, por lo que el presunto agresor, la llevó hasta la casa de su madre a bordo de una motocicleta porque pensaba que le había quitado la vida.

“Como que la golpeó afuera del pueblo y al ver que de tanto golpe la dejó inconsciente, la trajo hasta la puerta de mi casa y comenzó a gritar: "Auxilio, auxilio, la maté". Fue ahí que me di cuenta, me levanté y al verla tirada como muerta con sangre, la agarré y la llevé a la clínica, ni le pregunté qué había pasado. Después me enteré que fue él”, añadió la progenitora de la víctima.

La familia decidió denunciarlo porque al parecer no es la primera vez que la agrede.

La mujer sufrió una fractura en la mano derecha y otra en el tobillo, golpes en el rostro y distintas partes del cuerpo, además de raspaduras.

La víctima llegó inconsciente a una clínica en Valledupar y solo horas después recuperó el sentido el pasado lunes festivo.

Sus familiares esperan su recuperación.

