Asesinan a tiros a reconocido defensor de los derechos humanos en Colombia

En la entrada de su residencia, con varios disparos asesinaron al profesor y líder social, Jorge Solano.

Solano, un reconocido defensor de los derechos humanos y líder social de la región del Catatumbo, en específico en Ocaña, norte de Santander, fue acribillado a la entrada de su residencia.

"Acaban de asesinar al líder social Jorge Solano, defensor de DDHH en Ocaña, Norte de Santander. Sicarios los asesinaron en su lugar de residencia por defender la vida y la naturaleza en su región. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta barbarie?", reportaron en redes sociales.

La violencia contra los líderes sociales se incrementó en Colombia durante el primer semestre del año, periodo marcado por la cuarentena contra el coronavirus durante el cual fueron asesinados 95 de ellos, un 61 % más que en el mismo periodo de 2019, según un informe publicado este martes.

La denuncia la hizo el programa no gubernamental Somos Defensores en su informe semestral titulado "El virus de la violencia", que señala que las medidas de aislamiento social impuestas para mitigar la covid-19 no solo no impidieron las acciones violentas contra los líderes sociales sino que, por el contrario, estas se recrudecieron.

"Escogimos este nombre tomando la imagen de la época que hemos vivido de pandemia que nos ha marcado todo el año", dijo la coordinadora de Somos Defensores, Lourdes Castro García, en la presentación del estudio.

Castro criticó la respuesta del Gobierno a la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y afirmó con ironía que al analizar el contexto de la situación consideran "que ante este virus de la violencia el Gobierno se ha estado lavando las manos, siguiendo muy bien la medidas de bioseguridad, y se ha tapado la boca en términos de reaccionar adecuadamente".

Según el estudio, de los 95 asesinatos de líderes cometidos en el primer semestre, "el 48 % del total se produjo en la etapa de confinamiento" que comenzó el 25 de marzo y se prolongó por más de cinco meses aunque con flexibilizaciones para amortiguar el coste económico.

SUBEN LAS AGRESIONES EN GENERAL

Después de los asesinatos la mayor cantidad de agresiones fueron los atentados, con 29 casos, las detenciones arbitrarias (27), las judicializaciones (24), las desapariciones forzadas (13) y el robo de información (1).

En total, fueron documentadas 463 agresiones contra 452 líderes, esto debido a que algunas personas fueron víctimas de más de una.

Esa cifra supera las agresiones del primer semestre de 2017, cuando fueron contabilizadas 336, y las 397 del mismo periodo de 2018, pero es inferior a las 591 de 2019.