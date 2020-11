Se conocieron 1500 conversaciones que demuestran la pela interna en el partido. ¿Quién es 'Caya' Daza, la mujer que pone hoy en jaque al uribismo?

Noticias Caracol reveló las grabaciones de María Claudia Daza, más conocida como 'Caya' o 'Cayita'.

En estas conversaciones, 'Caya' también se refiere a la financiación para la campaña de Iván Duque.

Además, habla de los problemas internos con el gerente de la campaña, Luigi Echeverry. Pero, ¿quién es y por qué tiene tanto poder?

¿Quién es 'Caya' Daza?

Daza fue noticia nacional cuando se conocieron sus conversaciones con el 'Ñeñe' Hernández, en marzo pasado.

En ese momento fue el mismo Álvaro Uribe quien la mencionó.

Se trataba de quien era su mano derecha en la UTL del Senado, María Claudia Daza.

"Periodista me confirma que la transcripción corresponde a 'Caya' Daza, de mi UTL, que se cotejen los audios. De parte de ella sería un abuso mayor con el presidente Duque y su transparencia, y con mi persona que he luchado con toda pulcritud", aseguró Uribe en su cuenta de Twitter.

La mujer presentó su carta de renuncia poco después de que Uribe la lanzara al frente y esto fue lo que dijo:

"No acepto y rechazo enérgicamente que se me endilgue la autoría de una conversación que —de ser cierta— sería completamente contraria a lo que ha sido vida de servicio abnegado y leal a una persona y una causa en la que he creído con honradez, convicción y afecto".

Ahora vuelve a ser noticia por todas las conversaciones que reveló Noticias Caracol.

