"Por comprar un celular": duro testimonio de la hermana del hombre asesinado en TransMilenio

La hermana de Oswaldo Muñoz, el hombre asesinado en TransMilenio en medio de un robo, reveló la historia de su pariente fallecido.

La hermana de Oswaldo Muñoz, Luz Mery Muñoz, se dirigía a Medicina Legal cuando vio las duras imágenes de la muerte de su hermano. En redes sociales se encontró con el video de un hombre asesinado en TransMilenio luego de recibir varias puñaladas. La imagen le hizo dar la certeza de que el hombre de 45 años que veía ahí era su hermano, y aumentó su dolor.

"Trabajaba para Aguapanelas Internacional. Era un tremendo trabajador", aseguró Luz Mery sobre su hermano. Un hombre divorciado, que no tuvo hijos y que se volcó a sus hermanos y sobrinos, tal vez para compensar. Sobre todo uno de sus hermanos, discapacitado, era la luz de sus ojos.

"Mi hermano enfermo es el mayor y el golpe va a ser muy duro- Oswaldo era 24-7 con él. El único error de mi hermano fue tener la ilusión de un nuevo celular'”, dijo Luz Mery al diario El Tiempo. Además, recordó que durante toda su vida nunca habían tenido problemas.

"A pesar de estar solos nunca cogimos vicios, siempre en la casita. Osvaldo era el pilar, si le tocaba trasnochar lo hacía, no tomaba, no fumaba, no le gustaban las fiestas desordenadas. Era ejemplar realmente", recordó la hermana del hombre asesinado en TransMilenio. "Me lo mataron", recordó.

Se sabe que el hombre asesinado en TransMilenio recibió dos puñaladas en la pierna. Estas le cortaron varias vías circulatorias principales, lo que hizo que muriera. Luz Mery y otros familiares se preguntaron por qué no llevaron a su hermano a la Clínica del Country, a solo tres cuadras de la Calle 85, donde finalmente murió.

