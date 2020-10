Luego de un trabajo articulado con colectivos de ciclistas surgió la iniciativa. El Metro de Medellín permitirá el ingreso de usuarios con bicicletas.

Ingreso de usuarios con bicicletas al Metro

Entre los colectivos de ciclistas y el Metro de Medellín se llegó a un acuerdo de realizar entre el 3 y el 30 de noviembre una prueba piloto para definir si es posible el ingreso de usuarios ciclistas portando bicicletas.

La idea es permitir el ingreso de bicicletas de marco rígido por las puertas de servicio de las estaciones.

Esos accesos actualmente se destinan para el ingreso de personas con discapacidad y que usan silla de ruedas o para otras necesidades de la operación.

La prueba piloto se llevará a cabo en las estaciones Estadio, Industriales, Bello y Niquía. En estas estaciones se registrarán los ingresos de los ciclistas en los horarios en los que actualmente está autorizado el ingreso de bicicletas de marco rígido.

Hasta el momento la empresa ha definido los horarios de lunes a viernes entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m., así como entre las 8:00 p.m. y hasta el fin de la operación comercial. Los sábados es de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 4:00 p.m. hasta el fin de la operación comercial. Para los domingos y los festivos es durante toda la operación comercial.

Con esta prueba piloto, el Metro de Medellín trabajará también en la creación de cicloparqueaderos en algunas estaciones, en la integración con el sistema de bicicletas públicas EnCicla a través de la tarjeta Cívica.

Además, de tener la posibilidad de hacer uso de la red portando bicicletas plegables durante toda la operación comercial y de poder ingresar con bicicletas de marco rígido en los horarios mencionados.

