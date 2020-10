El director de la Organización de Defensa del Paciente, Francisco Castellanos, hizo la denuncia en Noticias Caracol. Pacientes con COVID-19 denuncian que no les están dando incapacidad y les toca ir a trabajar.

Habló de los problemas que varios afiliados han tenido en las EPS a la hora de ser evaluados para determinar si son positivo o no para coronavirus.

Entre los problemas más comunes está el hecho de que no se expiden incapacidades a muchos pacientes por COVID -19.

La razón es que muchas veces los síntomas no son incapacitantes, pero no se está teniendo en cuenta el riesgo de contagio.

Por otro lado, no se está ordenando la realización de la prueba y los pacientes tienen que sacar de su propio bolsillo para pagarla.

El director de la organización aclara que si una persona diagnosticada o sospechosa con COVID-19 tiene síntomas leves no será incapacitada. Sin embargo, no todos aquellos notificados del contagio pueden teletrabajar y se ven obligados a seguir yendo a laborar, poniendo en riesgo a muchas personas.

Un usuario de la EPS Famisanar denunció en el citado medio que “el doctor que se me asignó no quiso atenderme, no tengo incapacidad, no tengo un documento donde me estén aislando y sí puedo estar perjudicando a varias personas en la calle, en mi trabajo, debido a que si yo falto obviamente me van a descontar dinero”.

En medio advierte que esta es una de las EPS que ha brindado menos incapacidades desde que comenzó la pandemia (547).

