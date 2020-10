Luego del asesinato de Oswaldo Muñoz se conoce un nuevo caso de atraco en un articulado. Mujer reveló la forma en la que fue atracada en Transmilenio cuando estaba con su hija.

Atracada en Transmilenio

Después de los hechos recientes en los que un hombre fue asesinado tras recibir una herida mortal en medio de un atraco dentro del sistema de transporte masivo, se conoció otro caso. Se trata de una mujer y su hija, de 13 años, que también fueron atacadas.

La mujer y su hija, fueron heridas con arma blanca en medio del forcejeo con el atacante para quitarles sus pertenencias.

"Me dirigía con mi hija hacia la casa, en la ruta 7 de Transmilenio. Cuando se abrió la puerta en la estación Avenida Chile entró un muchacho que ni siquiera corrió ni camino… saltó de una. En la mano derecha tenía un puñal, y con la mano izquierda trató de arrancarnos el celular", le reveló la mujer a Noticias RCN.

Contó que el hombre no les dijo ninguna palabra amenazante, solo se les lanzó directamente.

"No midió palabra, no nos amenazó, directamente fue a mi pecho. Mi hija, de 13 años, en una reacción automática trató de defenderme y la apuñaló a ella. No estando contento con eso, la apuñaló dos veces más… y aún así me hizo daño en el pecho y me propinó dos puñaladas más en el antebrazo izquierdo. La sangre era por todos lados", indicó.

Sin embargo, destacó que los demás ciudadanos las ayudaron, pero lamentó que la empresa no les ayudara con algún tipo de información, por lo que al final no pasó nada.

Contó que en medio del ataque resultaron heridas y el ladrón solo se pudo llevar el forro del celular.

El delincuente las intentó herir en 14 oportunidades, pero solo cuatro lo logró.

Según los informes conocidos por el mismo medio, el mayor número de casos de inseguridad se ubican en Suba, Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.

En septiembre se reportaron 12.975 hurtos de todo tipo para un récord de 432 atracos diarios en la capital.

Además, en lo corrido del año se reportaron 8700 denuncias por hurto en buses y estaciones de Transmilenio, 59.500 por hurto a personas en la ciudad y 2363 denuncias por hurto de vehículos.

