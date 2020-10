¿Cómo disfrutar de un Halloween seguro en casa?

Se espera que los nuevos picos de casos de COVID-19, así como las medidas de cuarentena implementadas en varios países, disminuyan la participación de la gente en las celebraciones de Halloween. Según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas y Prosper Insights & Analytics, sólo el 58 por ciento de los adultos de EE.UU. planean celebrar el 31 de octubre de este año. Esta cifra es 10 puntos porcentuales menor que el 68% del año pasado, ya que los consumidores son comprensiblemente cautelosos con los eventos tradicionales ante la pandemia.

"La expectativa para Halloween es un nivel inferior al del año pasado en aproximadamente un 10%. Sin embargo, esto no incluiría los parques de diversiones y las atracciones de Halloween que no forman parte de las ventas al por menor. Estas atracciones de Halloween que no son de venta al por menor se reducirán significativamente este año debido a la pandemia", explicó a Metro Tom Arnold, profesor de finanzas de la Robins School of Business y experto en Halloween y venta minorista.

A pesar de la menor participación, los expertos creen que muchas personas seguirán realizando actividades que se consideran seguras.

Arnold añadió: "Creo que el Halloween en el que participan los niños se celebrará con algún tipo de ‘dulce o truco’ que no implique ir de casa en casa. Esto podría hacerse virtual o potencialmente dentro de pequeños grupos cerrados que actualmente interactúan entre sí regularmente".

Ya sea en casa o virtual, los especialistas dicen que es importante, especialmente para los niños, seguir las tradiciones de las fiestas, ya que pueden ayudar a mantener la moral en tiempos difíciles.

"Aunque Halloween puede parecer un poco diferente este año, mantener algunas de nuestras tradiciones navideñas puede ayudar a mantener la moral de los niños y las familias durante un tiempo difícil", concluyó Rain Henderson, profesora adjunta de políticas y gestión de la salud de la Escuela de Graduados en Servicio Público Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York.

10%

es el nivel de caída pronosticada tanto de las ventas asociadas a Halloween como de la participación de la gente en la celebración.

¿Cómo celebrar Halloween de forma segura durante la pandemia?

Rain Henderson

Rain Henderson, profesora adjunta de política y gestión de la salud en la Escuela de Graduados de Servicio Público Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York, le dijo a Metro cómo hacer el 31 de octubre divertido y seguro en medio de la pandemia COVID-19:

Las familias. Halloween tiene tres elementos esenciales que son los disfraces, los dulces y la comunidad. Podemos disfrutar de cada una de estas cosas pero de una manera un poco diferente que en años anteriores.

Disfraces. Nada impide a nadie divertirse diseñando o comprando el disfraz que se adapte a su imaginación y llevarlo tantas veces como quiera alrededor y en Halloween.

Caramelos. El ‘dulce o truco’ es posible con un número limitado de vecinos que quieran participar en Halloween estableciendo un sistema que reduzca el riesgo. No se recomienda participar en el ‘truco o trato’ con grupos de más de unos pocos niños socialmente distanciados y con máscaras. Para las familias que viven en áreas menos densamente pobladas puede que eso no sea un problema. Sin embargo, para muchas familias de comunidades más densamente pobladas en las que el tradicional ‘dulce o truco’ tiene lugar en calles llenas de niños que corren juntos de puerta en puerta, es un desafío mantener un distanciamiento social adecuado y, por lo tanto, no se recomienda en este momento. Si los pequeños grupos de vecinos están de acuerdo en acoger el ‘dulce o truco’, deben asegurarse de que todas las golosinas se envuelven individualmente y se colocan por separado, no en un tazón, para que los niños puedan participar manteniendo su distancia. Se recomienda que las personas que dan las golosinas tengan cerca un desinfectante para las manos.

Comunidad. La mejor ciencia disponible afirma la importancia de mantener nuestra distancia de aquellos con los que no estamos viviendo como parte de nuestra burbuja doméstica para minimizar nuestro riesgo de exposición a COVID-19. Si las familias o los vecinos quieren reunirse para celebrar, es importante que observen las limitaciones locales en las reuniones y que todos usen una máscara facial apropiada en todo momento. He visto muchos pueblos y comunidades que ofrecen alternativas festivas al ‘dulce o truco’, así que comprueben con los grupos de padres de su localidad los eventos cercanos a ustedes.

Seis ideas para celebrar Halloween

Desfiles de disfraces

Se pueden sostener con golosinas lanzadas a niños disfrazados que están de pie a una distancia segura en el exterior.

Búsquedas de dulces

Los padres y los niños pueden hacer una búsqueda de tesoros al aire libre para encontrar golosinas. Para los que tienen espacio, es posible participar en estos juegos con toda la familia.

Espías de decoraciones espeluznantes

Los padres y cuidadores pueden comprar sus propios dulces, vestir a los niños con sus disfraces y luego montar o caminar por la ciudad ‘espiando’ las decoraciones espeluznantes junto con los niños recibiendo un caramelo por cada fantasma o murciélago que vean.

Se pueden hacer para pequeños grupos de niños con bolsas de regalo como premios.

Preparar golosinas espeluznantes

Mientras muchas familias estaban ocupadas cocinando mientras se refugiaban en casa, ahora es un buen momento para empezar de nuevo, preparando algunas delicias espeluznantes.

Talla de calabaza

Uno de los símbolos más icónicos de Halloween es la linterna. Y no hay nada que impida a las familias expresar su creatividad a través del arte del tallado de calabazas.

ENTREVISTA

Lisa Morton

Experta en Halloween

P: ¿Por qué es importante celebrar Halloween?

– Halloween siempre ha sido una forma juguetona de enfrentar nuestros miedos, lo que seguramente lo hace especialmente importante en el 2020.

P: ¿Cómo hacer que la celebración sea segura y divertida durante una emergencia sanitaria mundial?

– Incluso en la cuarentena es posible realizar actividades divertidas y seguras, como decorar tu casa y tu jardín, crear un disfraz (¡compártelo con tus amigos en línea!), y/o repartir caramelos a una distancia segura para hacer trucos o golosinas.

P: ¿Cómo piensas celebrar la Noche de Brujas de este año?

– Me encantan las exhibiciones de jardín, que pueden definirse fácilmente como arte popular genuino. Así es como lo celebro este año, y aunque nadie más vea mi jardín en persona, ya me lo estoy pasando muy bien fotografiándolo y compartiéndolo en línea.