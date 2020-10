(VIDEO) "¿Por qué no están dejando entrar venezolanos?": denuncian xenofobia en exclusivo sector en Bogotá

Denuncian xenofobia contra venezolanos en Bogotá. El momento quedó registrado en una grabación, difundida en redes sociales.

"¿De dónde es usted señor?", pregunta la mujer que realiza el video. "De Venezuela", le responde el hombre, quien se encuentra con dos de sus hijas, una de ellas en brazos.

De inmediato, la mujer empieza a cuestionar a los encargados de seguridad de la zona por no dejarlos pasar: "este señor venezolano, con estas dos niñas, quiere entrar a esta calle, que es una calle pública y no lo dejaron pasar, ¿señor dígame por qué no lo dejan pasar?".

Ante este cuestionamiento, el hombre le responde que están impidiendo el paso porque "están pidiendo dinero en la calle, molestando a las personas de los restaurantes".

Luego de esa respuesta, ella le replica que se trata de una calle pública, y, posteriormente , entra y encara a un segundo encargado: "¿Por qué no están dejando entrar venezolanos?"

Aunque no es claro el punto exacto donde se presentaron estos hechos, aparentemente, corresponde a una zona exclusiva del norte de la capital.

Al compartir la grabación, @SaninPazC calificó el hecho como clasista y xenofóbico.

Video

Comprobado: en las calles recién privatizadas de Bogotá impiden el acceso según la pinta. Clasismo y xenofobia. Este es ESPACIO PÚBLICO. Esta discriminación es ilegal. @ClaudiaLopez @LuisErnestoGL @AngelicaLozanoC pic.twitter.com/8KRqvhFhML — Carolina Sanín Ⓥ (@SaninPazC) October 29, 2020

