Peugeot 2008: El león saca sus garras entre los SUV pequeños

View this post on Instagram

Esta hermosura la tuvimos antes de tiempo. Es la nueva #Peugeot2008 que empezó preventa en Colombia. Con un motor 1.2 de 155 caballos turbo, caja de 8 velocidades en la versión #GTLine y un diseño derivado de sus hermanas 3008 y 5008, llega como un tiro a un segmento dificilísimo. @peugeot.col tiene una joya en sus manos, pero el precio de alrededor de 110 millones (en el vehículo que probamos) es difícil de justificar. #Peugeot #2008