¿Montaje? Critican foto de operación del Ejército porque parece hecha con Photoshop

¿Cree que usaron montaje en esta fotografía de operativo del Ejército?

No se ha ido el eco de los supuestos montajes en la destrucción de un laboratorio de coca, de los opositores al Ejército, por supuestos baldes nuevos y limpios y ya hay otro escándalo.

Una fotografía de un operativo en contra de un remanente del Eln, causa polémica en redes sociales.

La razón es que un cilindro, cortado por la mitad, le parece a muchos estar montado digitalmente en la foto.

En la imagen del Ejército es que los dos detenidos no dan la cara y se les encuentra un arma hechiza, que ha generado todo tipo de comentarios en Twitter.

"Los capturados deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y/o municiones. En el marco del plan de Operaciones Héroes de la Libertad y la Operación Mayor Simón Bolívar contra el grupo armado organizado (GAO) ELN, tropas del Batallón de Infantería N.º 8 Batalla de Pichincha, del Comando Operativo Apolo, unidad adscrita al Comando Específico del Cauca, de la Tercera División del Ejército Nacional, lograron en las últimas horas la captura de alias Héctor y alias Yoah, quienes serían integrantes de la célula urbana Milton Hernández Ortiz", aseguró el Ejército

"En el lugar se incautó un cilindro, cinco detonadores ineléctricos, tres metros de mecha de seguridad, una barra de indugel, un artefacto explosivo y una escopeta, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Santander de Quilichao", afirman.

La operación es un montaje? de este Gbno se puede esperar lo peor, pero cilindro no lo es: la ilusión se da porque se visualiza la parte interna de la mitad del cilindro, recostada sobre la 2da mitad. Por iluminación y perspectiva pareciera un burdo montaje, pero no, no lo es

— Jürgen V.R. (@Jurgen_VR) October 29, 2020