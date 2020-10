"¿Cómo me lo matan así?": desgarrador llamado de hermana de hombre asesinado en TransMilenio

Hombre asesinado en TransMilenio. Como Oswaldo Muñoz Palacios, de 46 años, fue identificado el hombre asesinado este jueves 29 de octubre de 2020 dentro de un bus, en un ataque que inició a la altura de la estación de la calle 75 y se prolongó hasta la calle 85, en el norte de la capital.

Cámaras de seguridad dejan al descubierto identidad de implicado en asesinato de pasajero en TM Ofrecen una recompensa de $20 millones por información que permita dar con la captura de los responsables.

Hasta la estación arribó la familia de la víctima, quien en el momento de los hechos se dirigía a su trabajo. Ante los medios de comunicación, la hermana de Oswaldo hizo un fuerte llamado, según reseñó Blu Radio: "¿Por qué mueren en Transmilenio?, ¿por qué no hay seguridad en Transmilenio? Es mi hermano, esto es muy duro. No quiero que haya más muertos, ¿Cómo me lo matan así?"

Hombre asesinado en TransMilenio

Al respecto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció la noche de este jueves durante el consejo de Gobierno, adelantado en la localidad de Kennedy, teniendo en cuenta que por redes sociales centenares de usuarios le reclamaron por la seguridad

"No hay derecho que uno le roben el celular, pero mucho menos que a uno le roben la vida por un celular. Nos duele profundamente cuando este tipo de hechos atroces ocurren, para doble dolor, no solamente ocurrió, sino que además en un bus de TransMilenio, lo cual es peor de doloroso, peor de inadmisible", expresó la mandataria.

Según dijo, el hurto, en general, ha venido bajando, pero este tipo de hechos opacan el trabajo articulado que se realiza contra la criminalidad. "¿De qué sirve que baje el hurto en general, si un ciudadano pierde la vida por un hurto?, realmente eso es desmoralizante profundamente", puntualizó, tras resaltar que no pararan hasta dar con los responsables.

