Quién está detrás de la petición que busca la revocatoria de la alcaldesa de Bogotá.

A través de una solicitud, que cuenta con más de 13,654 firmas en la plataforma change.org, se está promoviendo la revocatoria de Claudia López.

De acuerdo con El Espectador, la solicitud es liderada por un ciudadano autodenominado como uribista y está siendo promovida en redes sociales para llegar a las 15.000 firmas.

En change.org, el promotor de la iniciativa se identifica como Stefan n Rodrigo.

Pese a la afinidad del ciudadano que promueve la iniciativa, por el momento el partido del expresidente Álvaro Uribe no la está apoyando. Así lo expresó a PUBLIMETRO el concejal del Centro Democrático, Jorge Colmenares: "no es algo que estemos haciendo nosotros o que sea una iniciativa de la bancada del Centro Democrático. No hemos revisado o pensando si lo vamos o pensar o no. Lo único que esto demuestra es el descontento que están teniendo los bogotanos".

Revocatoria de la alcaldesa de Bogotá

"Las constantes improvisaciones de la Alcaldesa Claudia López para el manejo de la pandemia ha dejado graves consecuencias en nuestra ciudad. La economía en su punto más bajo, una reactivación lenta y el incremento de la pobreza, el hambre y la desigualdad", son algunas de las razones que expone el ciudadano "uribista" para impulsar la iniciativa.

