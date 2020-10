En Twitter el senador y el joven son los protagonistas de una dura polémica. La pelea racista entre Gustavo Bolívar y Miguel Polo Polo por la que se hicieron tendencia.

Todo empezó por un trino que publicó el senador de izquierda criticando la postura política de este joven que ya es famoso en el país.

Sin embargo, miles de personas criticaron al congresista por los argumentos que usó.

Para muchos, nada justifica los ataques racistas y que tildara al joven de negro y pobre.

Cuando me atacan por tener un capital, que no hice con plata del Estado ni mal habida, me pregunto: ¿Por qué es aceptable que el estrato 1 y algunos afros como Polo Polo estén en el uribismo pero critican que empresarios y gente de estrato 6 estemos con Colombia Humana? pic.twitter.com/1KPVKLxaqG

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 28, 2020