Este es el trabajo con el que sueñan muchos hoy en día: pagarán una millonada a quien navegue 15 días en internet viendo memes y videos virales.

La empresa que hace la oferta es el navegador Opera, con sede en Noruega.

Ellos están en la búsqueda de un 'navegador personal' que trabaje una temporada con ellos,

Su trabajo será "navegar por los rincones más lejanos de la web" por dos semanas. En este tiempo podrá hablar "de la diversión y de las cosas raras con las que se encuentre".

"Para este importante papel, buscamos el tipo de persona que ama los memes tontos, mira videos de crías de foca y estudia teorías de conspiración", indicaron.

Si usted está interesado, deberá revisar los requisitos y postularse. En caso de ser el afortunado elegido, recibirá 36 millones de pesos por 15 días de trabajo.

Además, la empresa se comprometió con lanzar a la fama mundial al trabajador.

El candidato solo tendrá que grabar un video entre 15 y 60 segundos y luego subirlo a Facebook, Instagram, TikTok o YouTube. Para identificar el video se usará el hashtag #operapersonalbrowser,.

Finalmente, enviarán el link al correo [email protected] antes del 13 de noviembre.

When you first hear that Opera is hiring people to surf the web for fun: #operapersonalbrowser pic.twitter.com/TELpHwNNGK

— opera (@opera) October 22, 2020