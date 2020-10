Según la senadora, fue "desafortunado" el comentario del diplomático. María Fernanda Cabal se mofa de la recomendación del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg.

El embajador envió un mensaje a políticos colombianos pidiendo no involucrarse en sus elecciones.

A través de Twitter, Goldberg dijo:

"El éxito de relaciones entre EE.UU. y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basado en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses".

La declaración se dio dos días después de que los congresistas demócratas Gregory Meeks y Rubén Gallego criticaran a los senadores María Fernanda Cabal y Carlos Felipe Mejía y al representante a la Cámara Juan David Vélez por su apoyo a Trump.

La senadora uribista dijo en Blu Radio que es de conocimiento público su apoyo a la reelección de Donald Trump.

Sin embargo, no cree que ese apoyo pueda influir en las elecciones americanas.

"Estoy sorprendida de la capacidad que me otorgan de influir en una elección de semejante país. […] Siempre que hay elecciones en un país que tengan un tipo de afinidad con uno, pues uno se declara a favor y en contra, si tiene interés en la política. De verdad que no veo que este alboroto tenga justificación, me parece que va en contra de lo que un espíritu democrático sugiere", indicó.

Además, declaró que ella no tiene participación en la campaña de Trump en Florida.

