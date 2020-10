(Video) "Yo sé quién da y quién no da": sacerdote se queja de la tacañería de los feligreses

El video se hizo viral por el descaro del cura español, que no le dio pena lanzar el reclamo. Sacerdote se queja de la tacañería de los feligreses.

Se trata de Emilio Montes, un cura de la iglesia del Cristo de Valdepeñas, en la provincia Ciudad Real(España).

El video fue publicado por el diario La Vanguardia y de inmediato se hizo viral en redes sociales.

Sacerdote se queja de la tacañería de los feligreses

En la grabación se escucha decir al sacerdote que los fieles donan poco o nada.

Y les recordó que dicha iglesia está en deuda con 80 mil euros por unas obras de rehabilitación.

"¿Por qué nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado? Tampoco nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar…. Se ve que eso no os importa", se le escucha decir.

Y luego agregó:

"Hay personas que llevan 11 años que pagan solo 6 euros al mes… Hay casos en los que los dos trabajan y no pueden aportar ni siquiera 10 o 15 euros al mes, te duele".

Este es el video que ahora le da la vuelta al mundo:

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.