Multarán a emisora que organizó multitudinaria fiesta

Entre las alteraciones del orden que se registraron el pasado fin de semana en Cali hubo una fiesta con más de 300 personas, convocada por la reconocida emisora Mix.

Los asistentes se reunieron la mañana del domingo en el sur de la ciudad, a participar de un evento con música y baile. Hasta el lugar llegaron las autoridades, pues no están permitidas este tipo de aglomeraciones cuando el país sigue en pandemia.

"Es un acto de irresponsabilidad que un medio de comunicación, que debería ser nuestro aliado para masificar las estrategias de lucha contra el COVID-19, organice una fiesta donde había más de 300 personas aglomeradas y muchos menores de edad", dijo Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.

Como el concepto era 'fiesta de los colores', los asistentes llevaban pinturas. Según Dranguet, este evento se realizó de manera clandestina y sin permiso de las autoridades. De hecho, cuando la Policía hizo presencia, los organizadores huyeron.

Ahora, la empresa deberá afrontar dos procesos: primero, una multa económica que puede estar entre $50 y $100 millones; segundo, una denuncia ante la Fiscalía por violar las medidas sanitarias.

"No podemos permitir que este tipo de empresas aglomeren a las personas de esta forma sin ninguna medida de bioseguridad porque dan al traste con todas nuestras estrategias. Es muy importante que los ciudadanos atiendan las recomendaciones de las autoridades, no podemos hacer fiestas en este momento y máxime cuando son de más de 50 personas donde no hay medidas de bioseguridad. Necesitamos autocuidado y responsabilidad", agregó Dranguet.

El pasado fin de semana, los organismos de control visitaron más de 60 establecimientos entre los que había bares, billares, discotecas y restaurantes. Seis de ellos fueron cerrados por no tener protocolos de bioseguridad establecidos y poner en riesgo la salud de sus visitantes.

Además, dos fiestas electrónicas con presencia de menores de edad fueron desactivadas en el sur y en el oeste de Cali.

