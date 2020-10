Bulldog francés maltratado por su dueño deberá regresar con él por orden judicial

View this post on Instagram

En este video les compartimos el motivo de nuestro silencio ayer y hoy… Hay cosas que por más que anhelamos y luchamos se vuelven imposibles de lograr. Solo queda agradecerles a las miles de personas que nos acompañaron estos días con su divulgación y linda energía, el mundo necesita de personas como ustedes! Y sigamos luchando por estos seres sintientes que tanto nos necesitan 🐶🐱 Invitamos a los entes de control, involucrados en estos procesos, a fortalecerse más y obtener más herramientas que favorezcan a los que en verdad lo necesitan. En nuestros corazones, @juanseospinav @cami_yepes