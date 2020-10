"No hubo infiltrados del Eln, tampoco de las Farc": Claudia López entrega balance de marchas

Balance de las marchas en Bogotá, según las alcaldesa de Bogotá Claudia López.

La mandataria entregó la noche de este miércoles 21 de octubre de 2020 los detalles sobre las jornadas de movilización vividas en la capital en los últimos días.

"Bogotá es una maravilla y la ciudadanía de bogotana es maravillosa, les doy las gracias, tuvimos cuatro días de movilizaciones; el domingo llegó la minga y nos dio un enorme ejemplo de civismo, organización social y pacifismo", explicó la alcaldesa al inicio de su intervención.

Asimismo, aseguró que ningún grupo al margen de la ley está detrás de las protestas, desmintiendo a algunos que la quisieron deslegitimar. "No, no hubo infiltrados del Eln, tampoco había infiltrados de las Farc, tampoco había francotiradores. Todo eso era una manera de tratar de estigmatizar y deslegitimar esa movilización social", declaró.

Al referirse específicamente sobre la jornada de paro nacional de este miércoles, López exaltó el buen comportamiento de los bogotanos. "No hubo una pinta a TransMilenio, no se rompió un vidrio, no se trancó el tráfico de nuestro sistema de transporte masivo. Sí podemos si no se estigmatiza la movilización social, si se aplica con rigor el protocolo de la Alcaldía", puntualizó.

