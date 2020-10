En vivo: así van las marchas por el paro de Fecode en Bogotá

El paro de Fecode contra el modelo de alternancia y el regreso de las clases presenciales durante la pandemia se extenderá por 48 horas.

Este martes, centenares de maestros asociados a Fecode marcharán por las calles de Bogotá y las principales ciudades del país. Los docentes iniciarán dos días de jornadas de protesta, para rechazar el modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación para permitir el regreso de los estudiantes a las aulas de clase en medio del coronavirus.

El paro de Fecode, según su director Nelson Alarcón, no es un "capricho" de los docentes. " Creemos que no están las condiciones necesarias para retornar a las aulas de manera segura. Los colegios del país no cuentan con los recursos para implementar los protocolos. Necesitamos pensar en la salud de los niños, de los docentes y los trabajadores de la educación", dijo Alarcón a El Tiempo.

Este martes no se realizarán grandes concentraciones por el paro de Fecode. Eso sí, se espera que haya una marcha desde la Secretaría de Educación (calle 26 con carrera 66, junto al centro comercial Gran Estación) al Ministerio de Educación (carrera 57 con calle 43, en el CAN).

En ciudades como Armenia y Medellín habrá caravanas. La marcha en Armenia empezará en el Estadio Centenario y se dirigirá hacia el centro de la ciudad. En Medellín, las concentraciones se realizarán en Bello y Caldas para dirigirse al sector administrativo de La Alpujarra.

El paro de Fecode se sumará a la convocatoria de paro nacional para este miércoles 21 de octubre, en protesta por las políticas de Iván Duque. La medida concentrará a estudiantes, líderes sindicales, líderes sociales y los indígenas de la minga en Bogotá.

