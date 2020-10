Un lamentable caso de violencia intrafamiliar dejó un fallecido en últimas horas. Durante una discusión una mujer le quitó la vida a su esposo.

Una discusión familiar se salió de control a las 12:30 de la madrugada de este lunes en la calle 9 número 22A-15, barrio 12 Octubre de Soledad, Atlántico.

Una mujer identificada como Olga Sandoval Viloria, de 36 años, hirió mortalmente a su esposo Ricardo Rafael Barrios Solano, de 35 años en el pecho

La víctima falleció cuando recibía atención médica en el Hospital Juan Domínguez Romero.

La Policía reportó la captura de la presunta homicida quien fue puesta a disposición de la URI de la Fiscalía, en Barranquilla.

La madre de la víctima, quien intentó auxiliar a su hijo, contó que la comunidad trató de agredir a Olga, pero ella se opuso y logró que las autoridades se apersonaran del caso.

“Abrieron la reja y se sintió que se cayó el candado. Cogieron pa' allá dentro, pero no se sintió pelea. Solo fue cuando escuché que ella decía: ahora por qué no hablas y él no le contestó y al rato le dijo que si acaso él le iba a pegar a ella. Mi hijo gritó diciendo: mamí, Olguita me puyó”, dijo Jackeline Solano, madre de la víctima al portal Zona Cero.

La pareja tenía 12 años juntos, no tuvieron hijos. La víctima se dedicaba a conducir motocarro.

