El departamento reporta una ocupación a la fecha de 78,63% de las camas de UCI. Sigue la polémica por la verdadera cantidad de camas de UCI en Medellín que no coinciden con los datos de la Gobernación.

La polémica se desata porque la Gobernación de Antioquia quiere evitar una alerta roja hospitalaria. Sin embargo, para manejar las cifras no se apoya en las 1000 camas que ha dicho Medellín que tiene, sino en 780 que están registradas.

De tal manera, que el porcentaje de la ocupación varía según el valor proporcionado por la Alcaldía de Medellín. Para la Gobernación la ocupación está cerca del llegar al 80% de la ocupación.

De acuerdo con la Gobernación, Medellín tiene 780 camas UCI, de las cuales 624 son para la atención de pacientes de COVID-19 y que ya tiene una ocupación del 84,78%.

Sin embargo, Medellín dice que cuenta con 1000 camas con lo que se cambiarían los porcentajes de ocupación.

Para Leopoldo Giraldo, gerente del COVID para Antioquia, explicó que solo cuentan las camas que están registradas.

“Nosotros solo trabajamos con las que están registradas ahí (Registro Especial de Prestadores de Servicios) sino lo están, no están habilitadas. Posiblemente se pueden habilitar, pero no están. No quiero meterme en el tema, es posible que tenga los ventiladores, pero también se necesita talento humano, espacio físico, monitores, entre otros. Cuando yo habilito la cama es porque tengo garantizados esos equipamientos para esa cama”, explicó Giraldo a El Tiempo.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que la ciudad sí tiene la 1000 camas: "Medellín cumplió su apuesta por tener 1000 camas de cuidados intensivos. Ante los escépticos que predecían que se vendría colapso primero el 15 de agosto, después el 15 de septiembre y luego el 15 de octubre. Medellín no solo nunca colapsó, sino que hoy tiene la tasa de letalidad más baja entre ciudades principales logrando al mismo tiempo liderar la reactivación económica y ahorrar cierres innecesarios a la ciudad".

Verdadera cantidad de camas de UCI en Medellín

