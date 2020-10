¿Prescribió proceso contra Laura Moreno en el caso Colmenares?

Diez años después de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el proceso contra Laura Moreno y Jessy Quintero está estancado en el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Desde 2017, el proceso contra Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares quedó en manos del Tribunal Superior de Cundinamarca. El juicio, uno de los más polémicos de los últimos años, no ha tenido avances. Esto habría motivado que el proceso contra Quintero haya prescrito, pero el de Moreno no.

Tanto la Fiscalía como Jaime Lombana, abogado defensor de la familia Colmenares, han tratado de tumbar el fallo que declaró que la muerte de Colmenares fue accidental. Este fallo contradiría uno que declaró inocente a Carlos Cárdenas. En esta decisión se habría demostrado que las heridas de Colmenares no fueron provocadas por una caída.

Aún así, Jaime Granados, abogado defensor de Laura Moreno, desmintió la relación entre ambos fallos. "La evidencia que se estudió en el caso de Carlos Cárdenas no fue la misma que nosotros presentamos en el juicio contra Laura y Jessy. No solo nos ocupamos en demostrar que ellas no eran responsables sino que, además, nos dimos a la tarea de demostrar que se trató de un desafortunado accidente", explicó a El Tiempo.

El proceso contra Laura Moreno buscaría demostrar que la joven fue inocente, y no permitir que el caso prescriba. "Queremos demostrar que Laura es inocente con evidencia no con prescripción", aseguró Granados.

Por su parte, el caso contra Quintero por los delitos de falso testimonio y encubrimiento de homicidio habrían prescrito. Laura Moreno está acusada de homicidio agravado, delito que prescribiría en menos de un año.

