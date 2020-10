Este caso generó muchas preguntas en esta ciudad capital. Mujer explicó sus razones para incendiar la casa a su expareja.

Una mujer identificada como Milena Rodríguez Martínez, de 30 años, confesó haber propiciado el incendio de la vivienda de su excompañero, Aldo Meriño, de 36 años, en el barrio Altos de Albornoz, en Cartagena.

Este lunes, la madre de la presunta agresora, Rosita Rodríguez, contó que la mujer habría tomado esta decisión, debido a la presunta violencia doméstica que experimentó en esta residencia, sin embargo la mujer en diálogo con el diario El Universal, entregó otra versión de los hechos.

“Mi mamá quería defenderme, las cosas tampoco ocurrieron así. Yo tenía varios años viviendo con mi pareja y hace unas semanas nos separamos. Con él tengo tres hijos, dos de ambos y uno mío que él me ha criado. Yo me llevé mis chócoros y él se quedó solo, en la casa, con algunas cosas”, dijo.

Al parecer Rodríguez inició el incendio al encender los enseres de la casa en un momento de rabia.

“Ese domingo estábamos tratando de llegar a un acuerdo sobre los gastos de mis hijos y todo eso; como no hubo acuerdo, pues me dijo que no me daría nada, yo le prendí candela a un colchón. Eso fue todo, él no me hizo nada, incluso, hemos hablado y no me juzga, entendió mi ira”, explicó la ama de casa.

La mujer se molestó porque muchas personas interpretaron su acción como una defensa ante un supuesto abuso físico por parte de su expareja. “Muchas veces las personas hablan y no saben qué pasa en realidad. Él y yo tenemos el mismo temperamento”, detalló.

La casa quedó hecha cenizas y pero por fortuna no se reportó ningún herido en este suceso.

