La senadora uribista que no ha vuelto al Congreso pero sí sale sin tapabocas

La senadora Paola Holguín ha sido una de las senadoras que más se ha opuesto a regresar al Congreso presencialmente por la pandemia.

Pues ahora es muy criticada porque a pesar de que ha dicho que no se pondrán en riesgo de contagio, fue vista en las calles de Medellín sin tapabocas.

La foto se la tomaron en el Santuario Basílica Señor de los Milagros en Medellín, en donde ella resaltó la historia de esta basilica.

"En el parque de San Pedro se encuentra el Santuario Basílica Señor de los Milagros, construida entre 1874 y 1895, considerada una de las basílicas más majestuosas de Colombia, por su estructura y valiosas obras de arte realizadas por artistas sampedreños, nacionales y extranjeros", puso la senadora el pasado domingo.

Sin embargo y pese a que era un día de descanso, los tuiteros no se la dejaron pasar y aseguraron que no era justo que no fuera a trabajar y soltaron varios comentarios duros contra la senadora uribista.

"Ah, qué belleza, y para trabajar de manera presencial no se puede porque hay riesgo, pero para pasear utilizando los 14 millones que nos toca seguirles pagando ahí si no hay problema. Que descaro el suyo señora, definitivamente son un parásito para la política y el erario público", fue uno de tantos comentarios en al red social.

Jajajaja pero diganle a la hija del narco que venga a trabajar a Bogotá y hay si dice que está en riesgo. Ni tapa bocas es capaz de usar. — Jaime R y A (@Gigio0319) October 19, 2020

Paola eso quiere decir que ya puede trabajar, claro para pasear si están listos. — 📷 Daniel 📷 (@DanyelGPhoto) October 19, 2020

Pasea, pero no puede ir a trabajar presencialmente. — ían schnaida (@ianschnaida) October 19, 2020