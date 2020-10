'Venganza Implacable' muestra que la vida y el crimen no son blancos o negros.

En la mayoría de las películas de robos, hay tipos buenos y malos y una línea distinguible que finalmente los separa. En el último thriller de acción del director Mark William, 'Venganza Implacable', esa ideología no es tan en blanco y negro –pero se supone que ese es el punto–.

'Venganza Implacable' está protagonizado por Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Anthony Ramos y Jeffrey Donovan; y sigue el personaje de Neeson como un ladrón que decide enderezar sus caminos criminales después de conocer a una mujer que le inspira a hacerlo (Walsh). Sin embargo, nada ni nadie es lo que parece en este diferente tipo de película de acción.

Una de las estrellas de la película, Jeffrey Donovan se sentó con Metro para hablar de lo que se necesitó para hacer 'Venganza Implacable'.

P: ¿Qué fue lo que te intrigó de este proyecto en particular para que quisieras participar?

– Siempre empieza con el guión, si la historia es buena eso es lo que me atrae primero. Era una bonita historia de un pequeño atraco pero en el fondo era una historia de amor y pensé que era algo realmente diferente a las películas de acción normales. Como mi personaje, Meyers, he interpretado personajes del tipo de las fuerzas del orden antes pero este sujeto estaba destrozado, lo cual me gustó mucho. Nunca había interpretado a alguien que saliera de un divorcio, arruinado e intentando avivar el fuego en su trabajo, así que esas fueron las primeras cosas. Después de haber hablado con Mark Williams y haberle conocido, sentí que realmente sabía lo que buscaba y eso me dio mucha confianza.

P: Has llegado a desempeñar papeles por todo el tablero con las fuerzas del orden en ambos extremos. ¿Qué es lo que te gusta de estos personajes de acción, y hay alguno que prefieres interpretar más que el otro?

– No es que prefiera interpretar cualquier tipo de papel, pero mis amigos y mi familia saben que mi próximo trabajo debería ser lo contrario de lo que acabo de hacer, porque me siento un poco inquieto interpretando lo mismo una y otra vez. Haciendo "Operación Miami" donde era un espía, por suerte el reparto era tan bueno y la escritura tan buena que cambiaba semanalmente. Lo hice durante siete años y el personaje pudo evolucionar. Pero me gusta el aspecto de la acción, lo que es genial de las películas que tienen la acción de un thriller es que sabes que el público te sigue a cada paso y está al borde de su asiento. Pero luego puedes intentar hacer algo diferente y fuera de lo común. Tengo una película que se va a estrenar y que se llama "Let Them Go" y es un drama de desarrollo lento que es mucho más tranquilo y disfruto tratando de sumergirme en estos papeles de personajes y como que pierdo mi identidad y es posible que no me reconozcan tanto. Así que tengo lo mejor de ambos mundos y soy muy afortunado, pero es difícil llegar a elegir esas dos cosas, aunque he sido lo suficientemente afortunado hasta ahora. Hablas de caminar a ambos lados de la línea, mira a Liam Neeson, ha hecho "La lista de Schindler" y luego estaba haciendo "Venganza", qué carrera tan impresionante ha sido capaz de tener. Lo admiro.

Jeffrey Donovan / Getty

P: Hay tantas cosas que suceden en esta película – ¿hay algún momento en particular del filme que te entusiasmó ver realizado en la pantalla o que te entusiasmó que el público viera?

– Te diré un secreto entre bastidores: hay una pelea entre mi personaje y el de Liam y nos estamos dando golpes. Él es un profesional y yo había hecho siete años de acción en "Último aviso", así que sabíamos lo que estábamos haciendo, pero incluso entonces, accidentalmente le di un puñetazo en la nariz. Él lo soportó y ni siquiera se quejó de ello y yo estaba como wow, qué gran tipo. En la siguiente toma, me golpeó justo en el estómago, así que pensé: "Está bien, quid pro quo, lo entiendo". ¿Y quién no quiere ser golpeado por Liam Neeson en la vida real?

P: Esta película es definitivamente un tipo diferente de película de acción: nada es blanco y negro, ni siquiera el título (Ladrón honesto, por su traducción literal –Ed.). ¿Qué es lo que crees que el público encontrará diferente y fresco en esta historia?

– Es una gran pregunta, y también creo que es el corazón de la película usar una paradoja. ¿Puedes ser un ladrón honesto? ¿Siempre estás en la posición de hacer algo bueno aunque seas una mala persona o siempre estás en la posición de hacer algo malo cuando eres una buena persona? Creo que es verdad y hay un área gris –y estoy hablando de la historia ficticia aquí– cuando las apuestas son tan altas y tienes tanto poder y puedes arruinar la vida de alguien pero también puedes proteger la vida de alguien. Un ladrón puede robar tu fortuna y también puede darse cuenta del error de sus métodos y decir que quiere devolverla. Creo que lo interesante de esta película es que Liam es mayor y el reparto y los personajes principales son un poco más viejos y creo que es una forma más madura de ver la vida y decir que no es en blanco y negro y que hay una zona gris. La gente buena puede hacer el mal a veces y la gente mala puede hacer el bien, pero ¿cuál es el final del juego? Creo que la historia dice que te des una segunda oportunidad, es mucho más profundo en una película de acción de lo que esperas.