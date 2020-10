Párroco no dejó entrar a misa a una feligresa que llegó cinco minutos tarde

View this post on Instagram

Un hecho poco común y extraño se presentó hoy, en Martínez Martelo. Una feligresa llegó a escuchar la misa, ella, realizó la respectiva reserva y fue con todos los protocolos de bioseguridad, tapabocas, etc. Para su sorpresa al momento de llegar a la misa, el párroco Otoniel Sabalza , delante de todos los presentes, le dijo que se saliera de la iglesia y que no podía escuchar la eucaristía ni la entrada, por llegar cinco minutos tarde. La señora desconcertada manifestó su rechazo, argumentando que fue un acto de discriminación porque el párroco no le permitió escuchar la misma desde la entrada, por más que le rogó. "Muy cuestionable su conducta, que pena que una persona que tenga ese vínculo tan grande con Dios maneje las situaciones de esa manera, sin saber la necesidad que tiene el cristiano en esos momentos de orar y encontrarte con Dios, la iglesia es un lugar o recinto de la comunidad y los que lo administran deben ser objetivos, humanos y ante todo empáticos", preciso. El párroco manifestó que todas las personas deben llegar 20 minutos antes de las 9:30, hora en la que empieza la eucaristía , ya que así está establecido en el protocolo.