Teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad presentado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, la institiución recuerda a los jóvenes citados a las pruebas: Saber 11 Calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico lo que deben tener en cuenta para el próximo domingo 18 de octubre. Lo que debe tener en cuenta para presentar las pruebas Icfes este domingo-

Para la prueba Saber 11 Calendario B, recordemos que estas pruebas tienen como finalidad entre otras, proporcionar al estudiante elementos que le permitan realizar una autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida, comprobar el grado de desarrollo de sus competencias y contribuir a la evaluación de la calidad de la educación en los establecimientos educativos del país.

“Estamos preparados para brindar todas las acciones necesarias para desarrollar una aplicación de pruebas de Estado, dentro de la nueva realidad que vivimos. Aplicaremos estrictamente el Protocolo de Bioseguridad presentado por el Icfes y adoptado por el Ministerio de Salud. Serán 7.267 salones, en 381 sitios de aplicación en 82 municipios del país, lo que garantizará un número reducido de aplicandos por salón y una distancia de dos metros entre cada uno, además, de todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional”, sostuvo la directora general del Icfes, Mónica Ospina Londoño.

Por otro lado, los estudiantes de los grados 9° y 10° harán la prueba Pre Saber de manera presencial este domingo 18 de octubre o en modalidad electrónica en casa, entre el 19 y el 21 de octubre accediendo al examen a través del siguiente link: https://www.icfes.gov.co/web/guest/aplicacion-electronica-pre-saber-11.

En el caso de que alguno de los inscritos a la prueba Pre Saber esté convocado a sitio y prefiera presentar dicha aplicación de manera virtual EN CASA, lo podrá hacer en el mes de diciembre cuando se efectuará la aplicación de Pre Saber calendario A, el Icfes comunicará por sus canales de atención el procedimiento a seguir.

Esta evaluación tiene como propósito familiarizar a los estudiantes con la estructura y las condiciones de aplicación del examen de Estado de la educación media – Saber 11°.

Así mismo, presentarán la prueba los ciudadanos mayores de 18 años que buscan alcanzar el título de bachiller con la prueba de Validación del Bachillerato Académico.

Protocolo de Bioseguridad

• Permanecer con las puertas y ventanas abiertas para permitir la ventilación natural.

• Organizar los sitios de aplicación para las pruebas manteniendo al menos dos metros de distancia entre persona y persona, evitando el contacto físico.

• Realizar una toma de temperatura a las personas que ingresen a la prueba, tanto a examinadores como examinados.

• Disponer lavamanos con agua, dispensador de jabón líquido y toallas desechables, para el correcto lavado de manos.

• Disponer dispensadores de alcohol en lugares de acceso fácil y transitado por parte de los examinadores y examinados.

• Distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona en el uso de baños.

• Disponer contenedores para residuos, como es el caso de los tapabocas.

• Evitar el uso del aire acondicionado y ventiladores. En caso de ser estrictamente necesario, garantizar la desinfección de dichos equipos.

Medidas antes y durante la aplicación de las pruebas

Al ingreso y salida de los sitios de aplicación de la prueba:

• Contar con los protocolos y procedimientos que faciliten el ingreso, presentación de la prueba, manejo de eventualidades y apoyo durante la salida de personas con discapacidad.

• Realizar marcación de las zonas de espera para el ingreso organizado por grupos de examinados respetando la distancia mínima dos metros entre persona para evitar aglomeraciones.

Durante la prueba:

• Exigir el uso de tapabocas cubriendo nariz y boca, durante todo el tiempo que permanezcan en el sitio de la prueba, al personal de operador logístico, examinadores y examinados.

• Entregar el material de examen completamente sellado y seguir las instrucciones de desinfección del empacado. El material del examen, una vez sea destapado, únicamente podrá ser manipulado por el examinado y deberá devolverlo en el mismo empaque que lo recibió.

• Informar inmediatamente al supervisor si el personal logístico identifica que una persona presenta síntomas de gripa y determinar un lugar de aislamiento que debe permanecer desinfectado, según las normas de bioseguridad.

Desplazamiento desde y hacia el lugar de la prueba:

• Privilegiar los medios de transporte privados y el uso de medios alternativos como la bicicleta. No saludar con besos, abrazos, ni dar la mano.

• Evitar los lugares muy concurridos y las aglomeraciones masivas.

Recomendaciones básicas para la aplicación de todas las pruebas:

• Es necesario llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto, pasaporte vigente y huella dactilar.

• Quien no tenga consigo una identificación válida no podrá realizar el examen y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad. Si por alguna razón no se tiene uno de estos, el citado debe llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes.

• Tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse ni prestarse a otros examinandos.

• Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puedo acarrear la anulación del examen.

• Descargar con anterioridad la citación y ubicar el sitio del examen días antes, para evitar contratiempos. Calcular muy bien el tiempo del traslado desde la casa hasta el lugar donde se presentará la prueba.

• Los citados a las tres pruebas deben asistir a las dos sesiones del examen, en la mañana y en la tarde. La jornada va desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, aproximadamente.

• Ese día los estudiantes deberán diligenciar un Compromiso Ético que busca contribuir en el proceso de formación integral de las futuras generaciones, reforzando los principios éticos de los estudiantes.

Para cualquier información adicional puede comunicarse con el Icfes a través de los siguientes canales: Línea Nacional de Atención Gratuita al Ciudadano 018000-519535, en Bogotá al teléfono 484-1460 o al enlace http://atencionciudadano.icfes.gov.co/pqr/radicar.php#_blank

