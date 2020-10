Hombre atacó a su esposa con un hacha en Bogotá

View this post on Instagram

IMÁGENES FUERTES 🛑 POR FAVOR AYUDA DIFUNDIR – En la madrugada de hoy 17 de Octubre, en el Barrio El Redil en Bogotá, ANGELA DEL PILAR GAITÁN fue VÍCTIMA de el peor maltrato psicológico y físico proporcionado por su pareja MIGUEL CAMILO PARRA…. Este hombre en un ataque de celos, inseguridad y odio atacó a ANGELA con un hacha en su CABEZA le propina 7 hachazos y después de casi matarla, FRENTE A SU HIJO DE 12 AÑOS, a quien además amenaza de muerte, este personaje emprende su HUIDA y la deja agonizando En estos momentos ANGELA se encuentra hospitalizada en la CLÍNICA CARDIO INFANTIL, en neurocirugía, su familia pide apoyo para poder hacer justicia, el hombre está huyendo @lumberjackmusicstore ☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻 El perfil del agresor #NIUNAMAS #NiUnaMenos