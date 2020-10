De acuerdo con el informe anual dado a conocer por la plataforma Earth Overshoot Day, Colombia entra desde este 17 de octubre en una situación de “sobregiro medioambiental”. ONG advierte que Colombia está entrando en “sobregiro medioambiental”.

En la práctica, lo que hace esta organización es advertir qué pasaría si el planeta tuviera los parámetros de consumo y contaminación que se observan en cada país. En este caso, si el mundo consumiera a escala como lo hace Colombia, el 17 de octubre los recursos planetarios se habrían agotado.

“Desde este 17 de octubre comenzamos a ocupar una línea de crédito que, en realidad, implica que nuestra forma de consumo requiere y gasta más recursos de lo que somos capaces de regenerar”, explica Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia.

Y agregó: “El 2019 el día de sobregiro medioambiental fue el 18 de octubre, pero este año es el 17. Lo estamos haciendo un día peor por año”.

Desde Greenpeace advirtieron que Colombia no está generando ninguna capacidad de ahorro medioambiental y que los actuales patrones de consumo tienen un alto impacto ecológico.

ONG advierte que Colombia está entrando en “sobregiro medioambiental”

“Enfrentados a una nueva normalidad y la necesidad de reactivación económica, no podemos volver al modelo económico de producción y consumo con el que convivíamos antes de la pandemia. La nueva normalidad no puede ser sinónimo de una economía que arrasa con los ecosistemas y que no tiene como eje central las necesidades de las personas. Estamos en un momento clave e histórico para dar un salto que signifique proteger la naturaleza y nuestra salud”, dijo Silvia Gómez.

Desde la ONG destacaron que las ciudades representan más del 70% de las emisiones globales y que por eso existe una tendencia creciente a nivel internacional para cambiar el paradigma de funcionamiento de las grandes metrópolis.

“Las ciudades, tal como las conocemos, no resisten más. Hoy no solo tenemos una emergencia sanitaria, sino que medioambiental, una verdadera pandemia climática que se prolonga por largo tiempo. Es en este contexto que es necesario reaccionar con decisión y por eso se hace necesario una declaratoria de emergencia climática para Bogotá que permita enfrentar y contener las graves afectaciones ambientales que hoy tenemos”, dijo la directora de Greenpeace.

