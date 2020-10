Este hombre no escuchó las advertencias de su pareja y murió este lunes festivo. Por estar jugando con un arma de fuego se quitó la vida frente a su esposa.

Un hombre identificado como Yovanni Guerrero Páez, de 30 años, se habría quitado la vida de manera accidental en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

De acuerdo al portal ElOriginal.co el hecho ocurrió en un sector muy cerca del basurero a cielo abierto conocido como Mata Bambú en esta población.

El hombre asegurando que el arma estaba supuestamente dañada comenzó a jugar a la “ruleta rusa” frente a su esposa embarazada y sin temor de salir herido comenzó a maniobrar el arma.

Aseguran testigos que su esposa le decía “que no hiciera eso ni en broma, pues le daban miedo las armas”, pero la víctima no atendió sus ruegos.

Guerrero Páez se sentía confiado y hasta sacó el proveedor del arma y se lo enseñó a su esposa diciendo que no había nada para asustarse, pues ya no tenía balas, pero no se percató que había quedado un último proyectil en el cartucho.

Finalmente cuando el hombre disparó el revólver, la última bala salió por el cañón, impactando su cabeza. Lamentablemente falleció en el acto frente a su esposa.

La Policía confirmó el suceso e indicó que el arma que utilizó Guerrero Páez fue una 9 milímetro. Se abrió una investigación después del levantamiento del cadáver.

Por estar jugando con un arma de fuego se quitó la vida frente a su esposa

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.