Delincuente murió arrollado al escapar en la bicicleta que robó a ciudadano en Bogotá.

El presunto bandido murió tras una persecución ciudadana a la altura de la Av. Ciudad de Cali con calle 24 F.

Según las primeras versiones, todo ocurrió luego de tres hombres, que llevaban armas blancas, robaran la bicicleta de un trabajador de 30 años, en Las Américas con Boyacá.

Luego del robo, policías y ciudadanos se unieron para perseguir a los bandidos, pero en el hecho, quien precisamente escapaba en la bicicleta robada, murió cuando intentaba cruzar la calle, pues sin percatarse venían dos vehículos, que lo arrollaron.

"Me interceptan tres venezolanos y me hurtan la cicla. En medio de la confusión una persona me da un apoyo y ubica a la Policía. Luego, me informan en el CAI que me necesitan en el lugar porque encontraron en mi cicla (…) yo venía por mi cicla, no por el señor que falleció en el hurto", contó a Citytv la víctima de los delincuentes.