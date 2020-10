Taxista que le tiró el carro a ciclista en Medellín habló de lo sucedido

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales. Taxista pidió perdón por haberle tirado el carro a ciclistas en el soterrado de Parques del Río de Medellín.

El taxista que le tiró el vehículo a unos ciclistas en el soterrado de Parques del Río, en Medellín, pidió disculpas.

En un video que conoció Caracol Noticias el conductor pidió disculpas por haber protagonizado el hecho.

"Quiero pedir disculpas públicas e invito a todos los actores de la vía a ser más tolerantes y que no nos dejemos indisponer", dijo Pedro Sanmartín, conductor de un taxi.

El noticiero conoció que como el conductor no fue sorprendido en flagrancia no recibió ningún tipo de comparendo ni tampoco le ha imputaron cargos, al no cometer ningún delito.

Sin embargo, el conductor sí fue requerido e identificado por las autoridades, que le aplicaron una contravención.

Hasta la fecha han fallecido 11 ciclistas en diferentes accidentes en las vías de Medellín.

