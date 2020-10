Mujer denuncia que concejal de Zipaquirá la golpeó durante un autoconcierto

La denuncia contra el concejal de Zipaquirá llegó a la Fiscalía. La víctima asegura que todo fue causado por un incidente de tránsito.

Un autoconcierto en el parqueadero de la Catedral de Sal de Zipaquirá se convirtió para Melba Goyes en una pesadilla. Tras un incidente de tránsito con el concejal de Zipaquirá Wilson Forero, este se convirtió en un enfrentamiento. Este motivó que Goyes presentara una denuncia ante la Fiscalía por agresión.

Según la mujer, el concejal de Zipaquirá chocó contra otro vehículo, lo que hizo que esta intentara mediar en el incidente. "Había una agresión contra el señor del carro, sentí que debía interceder y auxiliar al señor y mediar con el concejal para que no se agravaran los hechos", dijo a Noticias Caracol.

“En ese momento el concejal me agredió, me dio un golpe muy fuerte en la cara, sentí un aturdimiento, perdí la visión por unos segundos y me toqué la cara y vi que estaba sangrando. Escuché antes del golpe: ‘usted no se meta’”, agregó.

La esposa del concejal Forero habría sugerido llevar a la mujer al hospital y cubrir sus gastos médicos. Pero Forero negó estas versiones. Según el cabildante, lo que hizo fue salvar a su hija en medio del incidente.

"Al momento del choque mi hija quedó inmersa dentro del grupo de gente y yo entré a sacarla. En ningún momento de manera voluntaria o intencional (le pegué). Pudo haber ocurrido de manera accidental, situación que no dejo de lamentar”, afirmó.

El cabildante afirmó que la denuncia de Goyes en la Fiscalía y la Procuraduría "ha causado un enorme perjuicio a mi familia y a mí".

Siga a Publimetro en Google News