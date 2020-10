Dueños del camión que arrolló a un ciclista en Chía temen por su seguridad

El camión que arrolló a un ciclista en el puente de La Caro habría sido grabado después del hecho, poniendo en riesgo la integridad de sus dueños.

La muerte de José Duarte, que fue arrollado por un camión el pasado viernes en la autopista Bogotá – Tunja, sigue provocando reacciones. Tras la indignación de miles de personas por la forma en la que el camión que arrolló a un ciclista siguió su camino, los dueños del vehículo han mostrado su preocupación de que afecten su herramienta para ganarse la vida.

En diálogo con Semana, la familia de los dueños del vehículo de carga se ha mostrado muy angustiada. "Dios mío, me da mucho miedo porque uno no sabe de pronto cómo puede influenciar, que mis palabras sean influyentes en la investigación. No estoy de acuerdo con lo que está pasando, con lo que sucedió", dijo una mujer miembro de la familia.

Los dueños del camión que arrolló a un ciclista se negaron a revelar su nombre, por miedo a represalias. Justamente, estas han causado gran preocupación a los propietarios, pues el video del incidente habría sido filtrado a redes.

"Aquí hay algo muy puntual y es que el video se filtró de parte de la concesión o de la policía, son los únicos que tenían el video”, aseguró la mujer. "Lamentamos el dolor de esa familia del ciclista, lo sentimos, pero quien filtró ese video lo hizo con un propósito muy fuerte y no se logra imaginar el daño emocional de muchas personas”, añadió.

Una preocupación adicional es que el camión fue grabado cuando estaba en los patios. Esto ha causado que los dueños del vehículo teman la posibilidad de que sea atacado cuando vuelva a circular. "No queremos que nos pase nada, somos una familia chiquita, que salimos adelante. Me queda claro que ese muchacho no salió con intenciones de hacerle daño a nadie", dijo.

