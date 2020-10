La interminable audiencia de Uribe que fue criticada en redes

La situación jurídica del expresidente colombiano Álvaro Uribe será definida el próximo sábado por una jueza de Bogotá en una audiencia en la que anunciará si le levanta o no la detención domiciliaria en la que está desde el pasado 4 de agosto por un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Así lo informó la noche de este jueves la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, al concluir una audiencia virtual que se prolongó por trece horas y en la que escuchó los argumentos de los dos lados.

La audiencia de este jueves, que comenzó a las 9 de la mañana y acabó pasadas las 10 de la noche, fue una interminable disquisición jurídica de las partes que parecían más interesadas en mostrar sus conocimientos del derecho que en exponer los argumentos a favor y en contra de la libertad de Uribe, quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

La jueza pidió cuatro recesos a lo largo de la jornada y en algunas ocasiones intervino para llamar la atención de los intervinientes, especialmente al ex fiscal general Eduardo Montealegre, quien se acreditó como víctima en el caso y habló por más de cuatro horas.

Uribe está en detención domiciliaria desde el 4 de agosto por orden de la Corte Suprema de Justicia, pero su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, pidió que se le permita responder al proceso en libertad luego de que el exmandatario renunciara a su escaño en el Senado, con lo cual el caso pasó de ese alto tribunal a la Fiscalía.

"Solicito, ante la nueva realidad procesal, disponga la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez", expresó el letrado.

Según Granados, "no se pretende discutir de ninguna manera el acierto o no de la medida impuesta el 4 de agosto, tampoco es el objeto discutir o cuestionar si esa sala (de la Corte) podía hacer o no lo que hizo", sino levantar "esa privación de la libertad que hoy tiene el ciudadano Álvaro Uribe".