¡Por desobedientes! Siete discotecas no cumplían normas de bioseguridad y fueron cerradas

En varios de estos lugares se descubrieron aglomeraciones y otras faltas. Siete discotecas no cumplían normas de bioseguridad y fueron cerradas en Santiago de Cali.

Los establecimientos están ubicados en distintos puntos de la ciudad y fueron sorprendidos por las autoridades en las visitas de control.

"Se registraron aglomeraciones, no hubo toma de temperatura a la entrada, no se aplicó el debido proceso de desinfección de las áreas y no se garantizó el distanciamiento", dijo el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Dranguet.

Aunque los protocolos de bioseguridad para la reapertura económica han sido claros, estos sitios de entretenimiento los pasaron por alto. Por ello también deberán pagar una multa de $936.000.

Como no era la primera vez que se hallaban discotecas y centros de entretenimiento para adultos que no adherían a las normas, la Alcaldía decidió rechazar la propuesta de extender el horario de la rumba en Cali hasta las 4:00 a.m.

De acuerdo con Dranguet, este fin de semana se llevarán a cabo más operativos de vigilancia y control para garantizar que los establecimientos están cumpliendo con el pacto.

Este viernes, durante el partido entre Colombia y Venezuela, los operativos también se realizarán en establecimientos públicos en los que se noten aglomeraciones.

