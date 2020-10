Alianza BioCuenca, una plataforma para el mejoramiento de ecosistemas

View this post on Instagram

Conservar y restaurar nuestros bosques es fundamental para la vida. 1 hectárea de bosque tropical, maduro y en buen estado de conservación, cumple el rol de estabilizar el clima al retener entre 60 a 230 toneladas de CO2, además ayuda a disminuir el impacto de las épocas de inundaciones y sequías! El secuestro de Carbono se refiere a la ingesta y almacenamiento del elemento Carbono por parte de los bosques. Estos ecosistemas absorben carbono por medio de la fotosíntesis, que de otro modo el carbono se elevaría en la atmosfera y atraparía el calor debido al efecto invernadero. Por eso los árboles y las plantas son actores importantes en los esfuerzos para evitar el calentamiento global, en un proceso llamado mitigación del cambio climático.