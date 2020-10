Viva Air inició operaciones de su nueva ruta Bogotá-Cali y avanza en su estrategia de conectar al país

Con una decidida apuesta por Cali y la firme promesa de incentivar el desarrollo y conectividad de la región, Viva Air inició operaciones de su nueva ruta Bogotá–Cali–Bogotá tras ver la gran acogida de los caleños y viajeros tras su retorno de operaciones al inicio de año, y que augura la futura apertura de nuevas rutas adicionales.

El vuelo inaugural se realizó en la tarde del 7 de octubre entre el aeropuerto Internacional El Dorado y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con 155 pasajeros de ida y 150 de regreso, cumpliendo así su primer itinerario de vuelo y todos los protocolos de bioseguridad.

Viva, aerolínea que apuesta por la inclusión aérea del país, espera que aproximadamente 22.000 pasajeros se movilicen hasta fin año en esta ruta, que inicia operaciones con cuatro vuelos semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo, aumentando a un vuelo diario para fines de mes.

“Como compañía avanzamos en nuestra estrategia de conectar a Colombia y democratizar los cielos del país. Estamos felices de la apertura de esta ruta, que promueve el turismo, la generación de negocios y el desarrollo económico de una ciudad tan importante como Cali”, comentó Francisco Lalinde, Vicepresidente de Operaciones y Personas del Grupo Viva Air. Además, agregó que la demanda a Cali como destino ha superado las expectativas desde que se comenzaron operaciones a inicio de año desde y hacia Medellín, Cartagena y San Andrés y se espera conectar la ciudad con nuevos destinos en un futuro próximo.

En el marco del lanzamiento de la ruta, y cumpliendo con todas las recomendaciones de bioseguridad, Viva amplió su inauguración con un webinar junto a grandes aliados del turismo regional: Julián Franco, Secretario de Turismo del Departamento del Valle; Paula Cortés, Presidente Ejecutiva de Anato; y Óscar Guzmán, Presidente Cotelco Valle. Este evento posibilitó que grandes protagonistas de la región discutieran iniciativas para fortalecer el desarrollo y conectividad de Cali y el Valle del Cauca con Colombia

Cabe resaltar que, desde la reactivación aérea de vuelos nacionales del primero de septiembre, hasta la fecha más de 68 mil viajeros se han movilizado desde y hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la capital del Valle, en un total de 871 vuelos nacionales. Por su parte, y desde 21 de septiembre con la apertura de vuelos internacionales el tráfico de pasajeros ha sido de aproximadamente 6.500 con un total de 47 vuelos internacionales; lo que demuestra la importancia de esta terminal para el país y el compromiso de Aerocali, con el desarrollo de la infraestructura aérea y conectividad de la ciudad.

“Para la región es muy importante sumar una nueva frecuencia que incremente la conectividad del Valle del Cauca con la capital del país. Su apertura permitirá a los usuarios tener unos precios muy competitivos en esta etapa de reactivación aérea. Felicitamos a Viva Air por operar su cuarto destino desde el Aeropuerto y le auguramos muchos éxitos”, Expresó Aerocali, concesionario del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

Esta nueva ruta les permitirá a los caleños conectarse aún más con su país, volando con diversos itinerarios y tarifas, siempre con precios bajos y la mejor puntualidad, gracias al compromiso permanente de Viva con el desarrollo y la conectividad de la región. Para más información de viajes no olvides entrar aquí.

