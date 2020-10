El gobernador está detenido desde hace varios meses. Nuevamente la Fiscalía le niega la libertad al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Actualmente el gobernador se encuentra detenido por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

Recientemente la defensa Aníbal Gaviria intentó una solicitud para lograr la libertad del funcionario mientras se adelanta el proceso.

Sin embargo, el ente acusador nuevamente le negó la pretensión de libertad a la defensa.

Además, según conoció la W Radio, Fiscalía le habría hecho una solicitud al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Se trata de que de manera inmediata “presente el informe que viene pidiéndosele desde pasadas oportunidades, con indicación concreta del día en que se materializó la privación de la libertad del señor Aníbal Gaviria Correa”, reveló la emisora.

Según indicó el documento, aún no se ha llegado a los 120 días de la privación de la libertad del mandatario departamental.

"Así el estado de cosas, y sabiendo que para la efectividad de la medida de detención preventiva tal dirección le fue aportada al INPEC el 12 de agosto de 2020, aún no se han colmado los 120 días de privación efectiva de la libertad y por tanto, al no colmarse la condición prevista en la causal 4 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, válido es afirmar que no ha resulta exigible reclamar la libertad del señor Aníbal Gaviria Correa”, señaló la Fiscalía en la decisión.

