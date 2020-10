Concejo de Cali aprobó proyecto para que el municipio adquiera millonaria deuda

Este jueves se llevó a cabo el segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 025, que le permite a la Alcaldía de Cali gestionar un crédito público y una emisión de bonos por $650 mil millones para ejecutar el Plan de Desarrollo Distrital.

El proyecto quedó aprobado por mayoría, con el voto favorable de 19 concejales y la negativa de dos. Esto faculta al alcalde Jorge Iván Ospina para contratar el crédito por un plazo de 10 años y emitir los bonos de deuda pública interna hasta por 15 años.

"Es imprescindible para la reactivación económica de nuestro territorio. (…) Debemos orientar estos recursos, con transparencia y responsabilidad, en proyectos que sean intensivos en mano de obra, orientados a los jóvenes y a las mujeres, donde se concentra el mayor desempleo. (…) Vamos a ejecutarlos en el desarrollo de estos tres años de gobierno", dijo el mandatario.

Los concejales que no estuvieron de acuerdo con la aprobación del proyecto fueron Diana Rojas, del Partido Liberal, y Roberto Ortiz, quien se quedó con la curul de la oposición por obtener la segunda mayor votación a la Alcaldía en las elecciones de 2019.

Desde que se empezó a discutir el tema, la concejala Diana Rojas expresó que no había claridad sobre el uso que se le quería dar a ese dinero, así como los plazos y formas de crédito.

"No siento sorpresa con la votación en la que se aprobó el crédito. Yo voté negativo. No podía aprobar un crédito que no tiene claro para qué es. Es inadmisible que se autorice un endeudamiento sin unos términos mínimos claros: cómo, cuándo se va a pagar, cuáles son las tasas, cuál es la forma en la que va a quedar endeudada a la ciudad", afirmó Rojas.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz dijo que su voto negativo obedecía a su desacuerdo con dejar endeudada a la ciudad durante los próximos 15 años.

"No estoy en contra de la reactivación económica; estoy en desacuerdo con la mala utilización de los recursos públicos y con el megaendeudamiento", escribió en su cuenta de Twitter. Como el Concejo de Cali regresó a las sesiones presenciales y se restringió el ingreso de la ciudadanía a los debates, el concejal Ortiz pagó la transmisión en vivo por Facebook.

Concejo de Cali aprobó proyecto para que el municipio adquiera millonaria deuda

Más noticias de Colombia y el mundo, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.