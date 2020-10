Claudia López dice que por esta razón Bogotá está atravesando una enorme crisis económica y social

La noche de este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lideró el Consejo de Gobierno en la localidad de Los Mártires.

Inicialmente, explicó cómo avanza el Bronx Distrito Creativo. Sin embargo, más adelante el tema giró en torno al impacto que ha tenido la pandemia en los hogares bogotanos.

"He sido muy franca en los consejos de Gobierno: Bogotá está atravesando una crisis económica y social a raíz de la pandemia, enorme", expuso López.

En esa medida, explicó que la renta básica ha sido una de las estrategias para evitar hambre y más dificultades entre los ciudadanos, sin embargo, estos recursos afectan la inversión en otros frentes.

"La plata no es que se esté perdiendo, lo que pasa es que se está yendo a entregar mercados, etc. La Alcaldía de Bogotá entregaba cero transferencias monetarias para rentas básicas ni mercados, eso era algo muy puntual. Hoy le entregamos a 712.000 hogares renta básica y hemos entregado 600.000 mercados en lo corrido del año, para que la gente no pase hambre y tenga un apoyo. Tenemos que escoger si nos gastamos la plata en cemento o en renta básica", agregó la mandataria.

