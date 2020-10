Al menos 70 ciudadanos extranjerosInvestigarán dos aerolíneas por protocolos de bioseguridad. han sido inadmitidos en Colombia desde el pasado 1 de octubre a la fecha por no cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por la pandemia del coronavirus, informó este lunes la autoridad migratoria.

"Hemos tenido que inadmitir más de 70 extranjeros que no han llegado con una PCR negativa, que han llegado con ausencia de PCR y eso nos ha llevado a la inadmisión", dijo el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en una declaración divulgada en redes sociales.

El anuncio lo hizo tras la detección de dos nuevos casos para COVID-19, una mujer y su bebé, quienes llegaron a Colombia el domingo por la noche procedentes de Cancún (México).

El funcionario hizo un "llamado de atención especial para que estas personas no expongan su salud y no expongan a los demás" al recordar que "embarcarse con COVID positivo no está permitido bajo la regulación presente de migración Colombia y el Ministerio de Salud".

Al referirse a las aerolíneas que han transportado los cinco casos positivos para coronavirus, Espinosa dijo que se les ha iniciado una investigación administrativa, la cual podría llegar a acarrear una sanción de hasta 12 millones de pesos (unos 3.134 dólares de hoy) por cada uno de los viajeros que incumple la norma.

El Gobierno colombiano autorizó la reapertura gradual de vuelos internacionales a partir del 21 de septiembre, tras una suspensión de casi seis meses debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

Investigarán dos aerolíneas por protocolos de bioseguridad. Las aerolíneas investigadas serían Wingo y Avianca.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.