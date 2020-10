Sí habrá reforma tributaria y sí habrá más IVA para los colombianos

Según lo que dijo el Gobierno, no cambiarán las ayudas a las empresas, en cambio sí habrá más IVA para los colombianos con nueva reforma tributaria.

Fue el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien habló en Valora Analitik sobre este tema.

Ahí indicó que el proyecto de reforma tributaria debe estar listo para marzo de 2021.

Nueva reforma tributaria

El viceministro señaló que la comisión de expertos tributarios convocada por el Gobierno trabaja para entregar las propuestas antes de febrero de 2021.

Así, en marzo se daría inicio a la discusión en el Congreso.

"Antes de marzo de 2021 sería difícil pensar en una discusión sobre la reforma, y eso si ya podemos cuantificar los golpes de la pandemia", dijo.

Luego agregó que, lo que sí está seguro, es que no le quitarán beneficios a las empresas.

Entonces, ¿de dónde saldrá la plata?

Sí habrá más IVA para los colombianos

El viceministro también habló sobre algo que, para él, es inevitable: el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Sin embargo, prometió que este impuesto afectará a los colombianos con más ingresos.

"Yo creo que yo soy una persona en condiciones de pagarle IVA a unos productos que no lo están pagando. No estoy diciendo que lo paguen las clases menos favorecidas, para eso se creó todo el esquema de devolución del IVA, pero personas como yo sí podríamos pagar eso que hoy no estamos pagando y que estamos consumiendo más", afirmó.

Luego indicó que estos cambios de la próxima reforma no se reflejarían de inmediato.

