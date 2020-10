¡Esta vez fue la Policía colombiana! Un retrato hablado nuevamente es motivo de burlas

Ahora se están preguntando en redes sociales cómo identificar al sospechoso: un retrato hablado nuevamente es motivo de burlas.

La imagen dejó a muchos confundidos y de inmediato se volvió viral.

En redes sociales recordaron aquel retrato hablado que en años anteriores se hizo famoso.

Lo único es que esta vez los protagonistas de la historia son los miembros de la Policía Nacional de Colombia.

En Cali las autoridades ofrecieron una recompensa de $20 millones por información que conduzca con la captura de la persona retratada.

Al parecer, se trataría del responsable del homicidio de comerciante en el barrio Terrón Colorado.

Sin embargo, llamó la atención que el retrato aparece con tapabocas.

De esta forma, el único rasgo visible que tendrían para la identificación son los ojos del criminal.

El hecho desató una lluvia de comentarios:

Fue así como recordaron el retrato que se hizo famoso hace algún tiempo en redes sociales:

Otros bromearon con ser el sujeto del dibujo, ya que con esas facciones cualquier hombre de ojeras pronunciadas y camiseta cuello redondo podría ser entregado para reclamar los 20 millones.

Por llevar el tapabocas me paró la policía diciendo que me parecía al sospechoso, pero inmediatamente me liberaron porque mi camiseta no era cuello redondo.

— Camargo'S Boys (@Toligalactico) October 5, 2020