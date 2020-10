Llueven críticas a aerolínea por concierto en vuelo con músicos que no podían tener todo el tapabocas

Concierto en vuelo Medellín- Bogotá con músicos que no podían tener todo el tapabocas.

Avianca anunció por redes sociales una estrategia para llevar música a los viajeros. Precisamente, en una de las publicaciones anunció que los pasajeros del vuelo AV9565, Medellín-Bogotá, vivieron en el aire un concierto de la Orquesta Filarmónica de Medellín.

"Los pasajeros del vuelo AV8565 que viajaron desde Medellín hacia Bogotá, vivieron un viaje inolvidable gracias a un concierto en vivo de la @Filarmed a más de 10.000 pies de altura. ¡El talento de nuestros artistas #SigueVolando!": Avianca

Los pasajeros del vuelo AV8565 que viajaron desde Medellín hacia Bogotá, vivieron un viaje inolvidable gracias a un concierto en vivo de la @Filarmed a más de 10.000 pies de altura. ¡El talento de nuestros artistas #SigueVolando!#RegalaMúsica. pic.twitter.com/y0nOO3YKEr — Avianca (@Avianca) October 5, 2020

Concierto en vuelo Medellín- Bogotá con músicos que no podían tener todo el tapabocas

No obstante, las críticas bombardearon la publicación teniendo en cuenta que, en plena pandemia, llevaron a un espacio cerrado músicos de viento.

"Ole, eso no se hace… todos pegadísimos en un lugar cerrado con instrumentistas de viento, por lo menos hubieran llevado a las cuerdas para que no se quitaran el tapabocas", "tan irresponsables, si así toman las decisiones, con razón esa compañía anda en quiebra", "¡Que mejor para esta pandemia que un par de trompetistas escupiéndote! De verdad se superan cada día", "es muy bonito pero no está bien, estamos en plena pandemia", "Yo sería el viajero que estaría diciéndoles que estamos en pandemia y que es muy irresponsable ese acto", "¡Tocando instrumentos de viento en un ambiente cerrado! ¿No se les podía ocurrir una idea más irresponsable? Francamente, no se ayuden tanto. Con que despeguen y aterricen a tiempo bastaba", "la idea es buena si lo que se pretende es contagiar a todos en el vuelo. Inolvidable si sería para algunos", resaltan algunos de los comentarios.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Siga aquí a Publimetro en Google News