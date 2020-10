Golpe a la extorsión en Bogotá: cinco organizaciones criminales fueron desactivadas

Veintinueve personas dedicadas a la extorsión en Bogotá, especialmente a comerciantes, fueron puestas tras las rejas.

Cinco bandas dedicadas a la extorsión en Bogotá fueron desactivadas por el Gaula de la Policía. Los delincuentes, de los cuales la gran mayoría eran reincidentes, hostigaban por redes sociales a comerciantes de la ciudad. Exigían altas sumas de dinero a cambio de mercancía que nunca llegaba.

De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas a Noticias Caracol, los extorsionistas se hacían pasar por proveedores. Decían importar artículos desde el extranjero por vía aérea, pero luego aprovechaban estos pedidos para sacar dinero a sus víctimas.

"Le mandé mis datos y él me envió una mercancía, supuestamente. A los pocos días me llaman de una aerolínea y me dicen que el paquete venía con sobrepeso, que me tocaba pagar un excedente para poderlo recibir, realicé una consignación. Unos dos o tres días después me estuvieron escribiendo y me llamaron para decir que ahora el paquete venía con un problema de estupefacientes, cosas ilegales. Para que no me involucraran en cosas ilegales me tocaba hacer otra consignación”, dijo la víctima.

22 de los 29 capturados en este operativo contra la extorsión en Bogotá eran reincidentes. La gran mayoría, de hecho, delinquía desde la cárcel o en detención domiciliaria. Se estima que las organizaciones habían obtenido más de 1000 millones de pesos por sus robos.

